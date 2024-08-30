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Malatya'da yük treni faciası: Yük treni çapa motoruna çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi İlçesinde rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu ölürken baba ise ağır yaralandı.

Kaza, Malatya'nın Battalgazi İlçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rayların üstünden karşı tarafa geçmek isteyen ve baba anne ve 2 çocuklarının bindiği çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken ağır yaralı olan baba ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.