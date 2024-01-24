Malatya\'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 15 Kilo 700 Gram Skunk Ele Geçirildi

Malatya'da, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen koordineli çalışmalarda kente bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Hedef zanlının yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler A.S.Ç. isimli zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının aracında yapılan aramalarda 37 paket halinde toplam 15 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA