Malatya’daki askeri helikopter kazasında şehit olan 3 asker için Ankara’da tören düzenlendi - Son Dakika
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Malatya’daki askeri helikopter kazasında şehit olan 3 asker için Ankara’da tören düzenlendi

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Malatya’daki askeri helikopter kazasında şehit olan 3 asker için Ankara’da tören düzenlendi
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Malatya’da iki gün önce S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırımı uğraması nedeniyle şehit olan 3 asker için Mürted Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Malatya'da iki gün önce S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırımı uğraması nedeniyle şehit olan 3 asker için Mürted Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesine Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen olayda, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraşmıştı. Kaza sonucu Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu. Şehitlerin naaşları Malatya'da yapılan törenle Ankara'ya getirilmişti.

3 şehit için Mürted Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi

Şehit askerlerden Binbaşı Çimen, Astsubay Kıdemli Çavuş Önder ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir için Mürted Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende daha sonra dua edildi ve naaşlar uçaklara taşındı.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, üst düzey askeri erkan ve şehitlerin aileleri ile yakınları yer aldı.

Şehitler askeri uçakla memleketlerine uğurlandı

Şehitlerin naaşı, törenin ardından askeri uçakla memleketlerine uğurlandı. Erdem Çimen için İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği'nde, Hüseyin Zehir için Hatay'ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde, Serkan Önder için ise Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze törenleri düzenlenecek.

Şehit Binbaşı Orhun Pınar için Akseki Camisi'nde tören düzenlenecek

Şehitlerden Orhun Pınar için ise Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlenecek.

Kaynak: İHA
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