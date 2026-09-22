Malatya'daki fuarda 'dana sucuk' adıyla satılan 230 kilo piliç sucuğa el konuldu - Son Dakika
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Malatya'daki fuarda 'dana sucuk' adıyla satılan 230 kilo piliç sucuğa el konuldu

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Malatya\'daki fuarda \'dana sucuk\' adıyla satılan 230 kilo piliç sucuğa el konuldu
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Malatya'daki yöresel ürünler fuarında yapılan denetimde 'dana sucuk' adıyla satılan 230 kilogram piliç sucuk ile yaklaşık 150 kilogram eritme peyniri imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca 600 litre karışım yağ ve 285 kilogram salça muhafaza altına alındı.

Malatya'da yöresel ürünler fuarında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde "dana sucuk" adı altında satılan 230 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuk ile yaklaşık 150 kilogram eritme peynirine imha edilmek üzere el konuldu. Denetimlerde ayrıca yaklaşık 600 litre karışım yağ, 285 kilogram salça ve çeşitli soslar da muhafaza altına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında halkın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 22 Eylül'de Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında açılan yöresel ürünler fuarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildiği kaydedildi. Denetimlerde saklama ve satış şartları uygun olmayan, "dana sucuk" ibaresiyle satılan 230 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuk ile yaklaşık 150 kilogram eritme peynirinin 5996 sayılı Kanun kapsamında mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilmek üzere Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na gönderildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde paketlenerek zeytinyağı adıyla satışa sunulan yaklaşık 600 litre karışım yağ ile 285 kilogram etiketsiz ve üretim yeri belli olmayan salçanın yanı sıra 86 litre nar ekşisi, kızılcık özü ve yaban mersini adıyla satışa sunulan şüpheli sosların yeddiemin altına alınarak, satışlarının engellendiği kaydedildi.

Denetimlerde firmaların diğer illerdeki kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari ve teknik hijyen şartlarına uygunluklarının da kontrol edildiği belirtilen açıklamada, işletme sahipleri ve fuarı ziyaret eden vatandaşlara güvenilir gıda konusunda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, gıda güvenliği çalışmalarının halk sağlığının korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaMalatyaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Duygu Yagız Duygu Yagız:
    Iyi geceler! .. Neden öncesinde denetim yapılmadı? Ordan yağ ve nar ekşisi aldım. Gidip geri mi vereceğiz?? Et, diğer ürünlere haklısınız çünkü o sıcakta et ürünleri yenmez ne de satışa sunulması doğru değildir ama yağ konusunda soru işaretleri vardı ,tadına baktım o şekilde aldım. Hoşuma gitti .Allah muhafaza bi sıkıntı olursa nasıl anlatacağız? Ya da nasıl anlıyacagız?? Çok üzüldüm kac gündür fuarı görmediniz mi satışlar yapılıyor simdi mi uyandınız?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Malatya'daki fuarda 'dana sucuk' adıyla satılan 230 kilo piliç sucuğa el konuldu - Son Dakika
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