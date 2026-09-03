Malatya Darende'de 8 yaşındaki çocuk, apandisit için ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika
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Malatya Darende'de 8 yaşındaki çocuk, apandisit için ambulans helikopterle sevk edildi

Malatya Darende\'de 8 yaşındaki çocuk, apandisit için ambulans helikopterle sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde apandisit tanısı konulan 8 yaşındaki Z.M., ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Çocuğun tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde apandisit tanısı konulan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvuran 8 yaşındaki Z.M.'ye apandisit tanısı konuldu. Çocuk hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya merkeze sevki için hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Apandisit, 3. Sayfa, Malatya, Darende, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya Darende'de 8 yaşındaki çocuk, apandisit için ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

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