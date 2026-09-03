Malatya Darende\'de 8 yaşındaki çocuk, apandisit için ambulans helikopterle sevk edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde apandisit tanısı konulan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvuran 8 yaşındaki Z.M.'ye apandisit tanısı konuldu. Çocuk hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya merkeze sevki için hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi hastanede devam ediyor.