Malatya Darende'de köprüden dereye uçan araçta İsmail Şener öldü, sürücü yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde köprüden dereye uçan hafif ticari araçtaki İsmail Şener hayatını kaybetti, sürücü Ali Seydi Ş. yaralandı. Dere yatağına düşen araç iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde dereye uçan hafif ticari araç, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hisarkale Mahallesi'nde Ali Seydi Ş. idaresindeki 44 DG 097 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan İsmail Şener hayatını kaybederken, sürücü Ali Seydi Ş. yaralandı.
Kazanın ardından dere yatağına düşen hafif ticari araç, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracın dere yatağından çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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