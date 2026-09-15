Malatya Darende'de köprüden dereye uçan araçta İsmail Şener öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Darende'de köprüden dereye uçan araçta İsmail Şener öldü, sürücü yaralandı

Malatya Darende\'de köprüden dereye uçan araçta İsmail Şener öldü, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde köprüden dereye uçan hafif ticari araçtaki İsmail Şener hayatını kaybetti, sürücü Ali Seydi Ş. yaralandı. Dere yatağına düşen araç iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde dereye uçan hafif ticari araç, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarkale Mahallesi'nde Ali Seydi Ş. idaresindeki 44 DG 097 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan İsmail Şener hayatını kaybederken, sürücü Ali Seydi Ş. yaralandı.

Kazanın ardından dere yatağına düşen hafif ticari araç, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracın dere yatağından çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Darende, Malatya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya Darende'de köprüden dereye uçan araçta İsmail Şener öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Ne yaptın Greenwood Çektiği şut bakın nereye gitti Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım’a istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
18:25
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
18:19
Emeklinin banka yarışı kızıştı Ödemeler 35 bin TL’ye ulaştı
Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı
17:54
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 19:19:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Malatya Darende'de köprüden dereye uçan araçta İsmail Şener öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement