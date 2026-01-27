Ersel Apartmanı davasında 3 sanığa hapis

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 10 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına yol açan Ersel 2 Apartmanı davasında karar açıklandı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada dönemin Malatya belediye görevlisi olan M.B., A.Ö. ve Y.K, hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına verdi. Yargılama da dönemin İMO görevlisi M.K. ise beraat etti.

Müteahhit ve fenni mesul H.H.K., Mart 2025'te vefat ettiği için dosyasında hüküm kurulmadı. Bilirkişi raporunda binada proje eksikleri, malzeme yetersizliği, etriye sıklaştırma yapılmaması, kolon-kiriş birleşim hataları ve yetersiz beton dayanımı tespit edildi. Bu nedenle sanıklar açısından "bilinçli taksir" değerlendirmesi yapıldı.

Kararın istinaf ve temyiz aşamalarında incelenmesi bekleniyor. - MALATYA