Dinçel Apartmanı davasında 5 sanığa beraat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dinçel Apartmanı davasında 5 sanığa beraat

Dinçel Apartmanı davasında 5 sanığa beraat
28.02.2026 02:15  Güncelleme: 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Dinçel Apartmanı davasında beş sanık hakkında beraat kararı verirken, inşaat mühendisi B.Y. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Dinçel Apartmanı davasında beş sanık hakkında beraat kararı verdi.

Malatya'da, Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi İrfansofrası Sokak'ta bulunan Dinçel Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yıkılmış, 98 yaşındaki H.A. enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında mimarlar, belediye görevlileri, müteahhitler ve fenni mesul hakkında inceleme yürütüldü. Mahkeme, binanın mimari ve statik projelerini hazırlayan A.T.Ü. ve B.Y. ile belediye görevlileri M.B., A.Ö. ve A.Y. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan beraat kararı verdi.

Heyet, fenni mesul inşaat mühendisi B.Y. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporlarında asli kusurlu görüldüğü belirtilen müteahhitler M.C. ve İ.C. hakkında da işlem yapılmasını talep etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Asliye Ceza Mahkemesi, 3. Sayfa, Malatya, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dinçel Apartmanı davasında 5 sanığa beraat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 02:42:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Dinçel Apartmanı davasında 5 sanığa beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.