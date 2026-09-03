Malatya Hekimhan'da traktörün sulama havuzuna devrilmesiyle kadın sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Hekimhan'da traktörün sulama havuzuna devrilmesiyle kadın sürücü ağır yaralandı

Malatya Hekimhan\'da traktörün sulama havuzuna devrilmesiyle kadın sürücü ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan traktörün sulama havuzuna düşmesi sonucu 34 yaşındaki E.Y. ağır yaralandı. Yaralı kadın, hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan traktörün sulama havuzuna düşmesi sonucu kadın sürücü ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi Çelikli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçesinde traktörle çalışma yapan E.Y. (34) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörle birlikte sulama havuzuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Hekimhan, Malatya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya Hekimhan'da traktörün sulama havuzuna devrilmesiyle kadın sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü

15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:48
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 15:45:49. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Hekimhan'da traktörün sulama havuzuna devrilmesiyle kadın sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement