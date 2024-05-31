Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama

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Malatya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis için para karşılığında banka ve ödeme kuruluşlarından hesap açan ve yönetenlerin tespiti amacıyla 6 ay süren çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, 5 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda tespit ettikleri 18 şüpheliyi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 17'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.