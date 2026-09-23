Malatya Sanayi Alt Kavşağı\'nda yaklaşık 3 metreden düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya Sanayi Alt Kavşağı'nda yaklaşık 3 metreden düşen şahıs ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya-Ankara karayolundaki Sanayi Alt Kavşağı'nda bariyer ile demir korkuluk arasında yürüyen şahıs, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Saat 16.00 sıralarında yaşanan olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı, tahkikat başlatıldı.
Malatya'da bariyer ile demir korkuluklar arasında yürürken yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen şahıs ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Sanayi Alt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bariyer ile demir korkuluklar arasında yürüyen M.G., henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan M.G. hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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