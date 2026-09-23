Malatya Sanayi Alt Kavşağı\'nda yaklaşık 3 metreden düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya'da bariyer ile demir korkuluklar arasında yürürken yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Sanayi Alt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bariyer ile demir korkuluklar arasında yürüyen M.G., henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan M.G. hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.