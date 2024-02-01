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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını düzenledi. Toplantıya Malatya İl Emniyet Müdürü de katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı, depremler nedeniyle zorlu bir yıl geçirdiklerini belirtti ve üyelerin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını söyledi. İl Emniyet Müdürü ise Malatya'nın güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

01.02.2024 12:18
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen meclis toplantısına Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'da katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, geride kalan 2023 yılının depremler nedeniyle acı dolu bir yıl olduğuna değindi. Depremin açtığı ekonomik ve sosyal yaranın hızlı bir şekilde sarılmasını temenni eden Sadıkoğlu, "Şehrimiz ve üyelerimiz için, bugüne kadar olduğu gibi elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

2024 yılında da Oda üyelerinin ve şehrin gür sesi olacaklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişimine, sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaya, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması için çalışmaya, her zaman olduğu gibi 2024 yılında da devam edeceğiz. Hükümet, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla işbirliğine devam ederek hem üyelerimiz hem de şehrimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'da bir konuşma yaptı. Malatya Emniyeti'nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Müdür Çankal, Malatya'nın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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