Malatya Yeşilyurt'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre, Malatya Yeşilyurt'ta Aşağıbağlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve tabancayla açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi Ambarcı Sokak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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