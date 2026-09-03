Malazgirt'te şehirlerarası otobüslere jandarmadan sıkı trafik denetimi - Son Dakika
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Malazgirt'te şehirlerarası otobüslere jandarmadan sıkı trafik denetimi

Malazgirt\'te şehirlerarası otobüslere jandarmadan sıkı trafik denetimi
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Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, Muş-Ağrı Devlet Karayolu'nda şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi. Sürücü belgesi, SRC belgesi, psikoteknik raporu ve takograf kontrolü yapılırken yolculara emniyet kemeri uyarısında bulunuldu; denetimlerin süreceği açıklandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, Muş- Ağrı Devlet Karayolu üzerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetledi. Denetimlerde sürücü belgesi, SRC belgesi, psikoteknik raporu ve takograf kullanımı kontrol edildi. Ekipler ayrıca otobüslerde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik denetimlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Trafik, Ağrı, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malazgirt'te şehirlerarası otobüslere jandarmadan sıkı trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malazgirt'te şehirlerarası otobüslere jandarmadan sıkı trafik denetimi - Son Dakika
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