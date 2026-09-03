Malazgirt\'te şehirlerarası otobüslere jandarmadan sıkı trafik denetimi

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, Muş- Ağrı Devlet Karayolu üzerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetledi. Denetimlerde sürücü belgesi, SRC belgesi, psikoteknik raporu ve takograf kullanımı kontrol edildi. Ekipler ayrıca otobüslerde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik denetimlerine devam edeceği bildirildi.