Mali'de Kaçak Maden Çöktü: 50 Kişi Hayatını Kaybetti

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Mali'nin batısındaki kaçak altın madeninde meydana gelen göçükte 50 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Mali'nin Kayes bölgesine bağlı Kenieba ilçesinde kaçak olarak işletilen bir altın madeninde cumartesi günü çökme meydana geldi. Yetkililer, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından 49'u kadın olmak üzere 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, hükümetin maden felaketinin ardından "kararlı" önlemler alacağını ifade etti.

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri olan Mali'de yetkililer yasa dışı madencilik faaliyetlerini düzenlemekte zorlanıyor. Madenciler genellikle tehlikeli şartlar altında çalışırken, bu durum sık sık ve çoğu zaman ölümcül maden kazalarına yol açıyor.

29 Ocak'ta Koulikoro bölgesindeki Kangaba ilçesinde altın madeninin çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. - BAMAKO