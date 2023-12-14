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Maltepe'de alkollü şahıs yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de alkollü şahıs yaralandı

Maltepe'de alkolün etkisiyle dengesini kaybeden bir şahıs yere düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri ambulans gelene kadar başında bekleyerek yardım etti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Maltepe\'de alkollü şahıs yaralandı
14.12.2023 - 23:49,
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Maltepe'de alkollü şahıs yere düşüp kafasını kaldırıma çarparak yaralandı

İSTANBUL - Maltepe'de bir şahıs yolda yürüdüğü sırada alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını kaldırım taşına vurarak yaralanan şahsa, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri ambulans gelene kadar başında bekleyerek yardım etti.

Olay, Maltepe ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda yürürken dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını kaldırım taşına vuran alkollü şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri şahsın ailesine ulaşarak bilgi verdi.

Kaynak: İHA
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Maltepe, Acil Durum, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de alkollü şahıs yaralandı - Son Dakika


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