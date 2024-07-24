Maltepe'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Maltepe'de korkutan yangın

İSTANBUL - Maltepe'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi Beyhan Sokaktaki bir binada meydana geldi. Binanın çatı katında başlayan yangın bir anda büyüyerek bütün çatı katını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın dolayısıyla mahalle sakinleri sokağa döküldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.