Maltepe'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Maltepe'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Maltepe'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın dolayısıyla mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.07.2024 23:00
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Maltepe'de korkutan yangın

İSTANBUL - Maltepe'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi Beyhan Sokaktaki bir binada meydana geldi. Binanın çatı katında başlayan yangın bir anda büyüyerek bütün çatı katını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın dolayısıyla mahalle sakinleri sokağa döküldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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