Maltepe'de enkazdan çıkarılan son kişi 20 yaşındaki Zeynep İnan hayatını kaybetti

Maltepe'de enkazdan çıkarılan son kişi 20 yaşındaki Zeynep İnan hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında kalan son kişi 20 yaşındaki Zeynep İnan, 25 saat sonra çıkarıldı. İnan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı anlar havadan görüntülendi.
Maltepe'de 3 katında çökme meydana gelen 7 katlı binanın enkazında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan, 25 saat sonra ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybeden İnan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı anlar havadan görüntülendi.
Enkaz altında kalan son kişi de çıkarıldı
Arama kurtarma ekiplerinin 25 saat süren çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan çıkarıldı. İnan'ın enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği anlar böyle görüntülendi. Son kişinin de çıkarılmasıyla birlikte enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi.
Kaynak: İHA
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