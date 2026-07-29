Maltepe'de Kaza: Ters Yöne Giren Araç İki Araca Çarptı - Son Dakika
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Maltepe'de Kaza: Ters Yöne Giren Araç İki Araca Çarptı

Maltepe\'de Kaza: Ters Yöne Giren Araç İki Araca Çarptı
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Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, ters yöne girerek park halindeki iki araca çarptı.

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters yöne girerek park halindeki iki araca çarptı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Küçükyalı mevkii Turgut Özal bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 LF 557 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, ters yöne girerek park halindeki 34 GIZ 197 ve 41 EA 959 plakalı iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza nedeniyle sahil yolu Pendik yönünde trafik akışında yoğunluk yaşandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, Maltepe, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de Kaza: Ters Yöne Giren Araç İki Araca Çarptı - Son Dakika

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