Maltepe\'de sıvı beton yükünü kara yoluna döken sürücüye ceza kesildi

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 117 okul servisi ve şoförü kontrol edildi

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 117 okul servisi ve şoförü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1 okul servis aracı ve şoförüne taşıma sınırı üzerinde yolcu taşımaktan dolayı 540 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.