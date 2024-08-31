Maltepe'de taksimetre ücreti tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Maltepe'de taksimetre ücreti tartışması kavgaya dönüştü

Maltepe'de bir yolcu ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Tartışma sırasında yolcu ve şoför birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

31.08.2024 17:17
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Maltepe'de taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia eden yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sokağa taştı o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye binen yolcu, taksi şoförünün yolu uzattığını ve taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia ederek ücreti ödemek istemedi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen yolcu ve şoför sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de taksimetre ücreti tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de taksimetre ücreti tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
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