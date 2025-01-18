Maltepe'de Yangın: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Maltepe'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın, Maltepe'de Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. O esnada daire içerisinde bulunan 71 yaşındaki Emine Odabaşı isimli vatandaş alevler arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken daire içerisinde mahsur kalan yaşlı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Odabaşı'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. - İSTANBUL