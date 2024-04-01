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Maltepe'de yıkımı yapılan bina çöktü, enkazda arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Maltepe'de yıkımı yapılan bina çöktü, enkazda arama çalışmaları sürüyor

Maltepe\'de yıkımı yapılan bina çöktü, enkazda arama çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Maltepe semtinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan göçükte bir kişinin molozların altında kaldığı iddiasıyla kurtarma çalışmaları başladı. Enkaz altında kalan kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

01.04.2024 15:44  Güncelleme: 15:47
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Maltepe'de yıkımı yapılan bina çöktü, enkazda arama çalışmaları sürüyor

ANKARA Ankara'nın Maltepe semtinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan göçükte bir kişinin molozların altında kaldığı iddiasıyla kurtarma çalışmaları başladı.

Kaynak: İHA

Maltepe, Ankara, Kurtarma, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de yıkımı yapılan bina çöktü, enkazda arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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