Maltepe'de yıkımı yapılan bina çöktü, enkazda arama çalışmaları sürüyor
ANKARA Ankara'nın Maltepe semtinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan göçükte bir kişinin molozların altında kaldığı iddiasıyla kurtarma çalışmaları başladı.
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İstanbul'un Karaköy semtinde, hızlı gelen bir İETT otobüsü kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında, itfaiye erlerinden biri ağır yaralandı. Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı. İtfaiye erinin tedavisi devam ediyor.
Alanya'da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetinden vazgeçen çocuklar için yargılamanın devamı amacıyla kayyım atanmasına karar verildi.
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