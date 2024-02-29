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Mama bekleyen kedinin köpeklerle kavgası kamerada

İki köpeğin kenara kıstırdığı kedinin kendini savunması hayrete düşürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sokak kedisi, mama beklediği bakkalın önünde iki sokak köpeği tarafından sıkıştırılması ve oradan kurtulmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

24 Şubat'ta sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda sokak kedisi, sürekli sabahları mama için beklediği yerde iki köpeğin saldırısına uğradı. Kendisine hamle eden köpeklerden korkmayarak üzerlerine saldıran kedi, patilerinin savunmasıyla kurtuldu.

Kediye sürekli mama veren market sahibi Mehmet Katran, güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde her sabah beslediği sokak kedisinin iki köpek tarafından kenara sıkıştırıldığını ve köpeklerle baş ettiğini gördüğünde şaşırdıklarını söyledi.

Kedinin kurtulma şansı olmazken kendini bir anda korumasıyla aralarından kaçtığını ifade eden Katran, "Geçtiğimiz cumartesi günü iş yerini açtıktan sonra güvenlik kameralarını izledim. Her akşam dışarı kedi köpek maması bırakır, sokak hayvanları gelir yer. Muhtemelen mama bitmiş olmalı ki kedi dükkanın açılışını kapı önünde bekliyor. O sırada kedi iki köpeğin saldırısına maruz kalıyor. Allah muhafaza etsin dedikleri bu olsa gerek. O kedinin kurtulma şansı olmazken, kendini savunup aralarından kaçıyor" dedi.

"Kedi korkudan 10 saat ağaçta durdu"

Kedinin nasıl kurtulduğunu hayretle izlediğini dile getiren Katran, "Kedi sabahları gelir kapının önünde sürekli mama veririz. Kedimiz hiperaktif iki köpeğin saldırısında nasıl kurtuldu hayretle izledik. Kedi korkudan 10 saat aşağı inmemiş. Komşular sağ olsun merdivenle kedinin ağaçtan inmesine yardım etti. İndikten sonra da kedi şokta olma etkisiyle hala arabanın altında bekliyordu. Sonrasında seslendim, kafasını bana doğru çevirip kucağıma geldi" diye konuştu.