Mamak'ta Başlıboş Köpekler 35 Tavuğu Telef Etti - Son Dakika
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Mamak'ta Başlıboş Köpekler 35 Tavuğu Telef Etti

Mamak\'ta Başlıboş Köpekler 35 Tavuğu Telef Etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde kümese giren başıboş köpekler, İdris Alparslan ve Talip İçme'ye ait 35 tavuğu telef etti. Olayı sadece izleyen mahalleli, köpek sürüsünden korkarak müdahalede bulunamadı. Talip İçme, yaşadığı duruma büyük üzüntü duyduğunu ve köpeklerin toplatılması için belediyeye başvuruda bulunduğunu ifade etti.

05.11.2024 16:03  Güncelleme: 16:08
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Ankara'nın Mamak ilçesinde kümese giren başıboş köpekler 35 tavuğu telef etti.

Mamak'ta sabah saatlerinde İdris Alparslan ve Talip İçme'ye ait kümese giren başıboş köpekler 35 tavuğu telef etti. Seslere uyanan mahalleli başıboş köpek sürüsünden korktukları için olayı sadece izlemekle yetindi.

Tavuklarını beslemek için kümese gelen Talip İçme ise karşılaştığı manzara ile neye uğradığını şaşırdı.

İçme, konuya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben sürekli burada bakıyorum hayvanlara. 25 tane benim 15 tane de komşumun vardı. Onun 10 tanesini benim 25 tanenin hepsini boğup bırakmış. Yani öyle parçalayıp yeme de yok" ifadesini kullandı.

İçme, "7 ila 8 tane köpek olduğunu söylüyorlar. Burada da iki tane köpek bağlı tilki falan gelmemesi için ama köpekler hiçbirini dinlemeden yırtmış. Teli devirip içeri girmişler" diye konuştu.

Yaşadığı duruma çok üzüldüğü aktaran İçme, "250 ile 300 lira şu an da tavuğun tanesi. 25 tane, bir de o kadar yem verdim hep buğdayla besliyordum. Belediyeye haber veriyoruz. Geliyor iki tane tutuyor götürüyor. Nerede uyuz köpek var, onu götürüyor. Öbürlerini geri getirip bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mağdur durumda olduğunu dile getiren İçme, "Hayvan hakları diyor insanlar ortalığı yakıyorlar, yıkıyorlar ama sonuçta benimkiler de hayvan. Yazık günah değil mi? Köpek enikliyor, sokağa atıyorlar, büyüyor bir sürü köpek oluyor. Yani kimsenin cebinde bir para harcadığı yok biz üstelik masraf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mağdur olan Talip İçme, başıboş köpeklerin toplatılması için Mamak Belediyesi'ni aradığını fakat bir dönüş alamadığını da ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Mamak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mamak'ta Başlıboş Köpekler 35 Tavuğu Telef Etti - Son Dakika

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