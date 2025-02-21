Mamak'ta Köpeklerin Park Halindeki Araca Saldırısı Güvenlik Kamerasında

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Mamak'ta park halindeki araca saldıran köpekler kameralara yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde köpeklerin park halindeki bir otomobile saldırırken çamurluklarına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, köpekler 18 Şubat tarihinde binanın garajında park halinde duran araca saldırarak çamurluğuna zarar verdi. Köpeklerin saldırı anı kameralara yansıdı.

"Belediyenin köpeklere sahip çıkmalarını istiyoruz"

Köpeklerden rahatsız olduğunu ve mahalle halkı olarak toplanmasını istediklerini kaydeden Halil İbrahim Yurttaş, "Belediyenin köpeklere sahip çıkmalarını istiyoruz. Köpekleri sahiplendirsinler. Bugün işe gidenler oluyor, sabahın köründe çocuklar okula gidiyor. Belediye olarak mümkünse ilgilensinler. Belediyenin görevi bu. Belediye üzerine düşeni yapacak. Hepimiz insanız, hepimizin çoluğu çocuğu var. Bunlarla ilgilenilsin. Belediyelerden rica ediyoruz" diye konuştu.