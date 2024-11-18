Man-yi Tayfunu Filipinler'de Can Aldı

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Filipinler'de etkili olan Man-yi Tayfunu'nun yol açtığı heyelanda bir evin toprak altında kalması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de cumartesi karaya çıkan Man-yi Tayfunu'nu etkisini azalttı, ancak berarberinde getirdiği şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Nueva Vizcaya eyaletinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan evdeki 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Tayfunda toplam 8 kişi hayatını kaybetti

İl afet ajansından Kristine Falcon, Nueva Vizcaya'daki bilnçonun ardından Man-yi Tayfunu'nda ölenlerin sayısının 8 yükseldiğini belirtti. - MANILA