Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında adliyeye getirilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sabah saatlerinde diğer şüphelilerle birlikte Manavgat Adliyesi'ne getirilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
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