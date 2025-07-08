Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.
Sabah saatlerinde diğer şüphelilerle birlikte Manavgat Adliyesi'ne getirilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme, Nefi Kara'nın tutuklanmasına karar verdi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı - Son Dakika
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