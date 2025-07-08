Manavgat Belediye Başkanı ve 5 Şüpheli Tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturmasında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararının ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Başkan Yardımcısı Engin T., Belediye Meclis üyeleri Burak Ç. ve Osman C., Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin C.G. ile eski belediye çalışanı Demir D. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tutuklama kararlarının ardından şüpheliler, Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane işlemleri tamamlanan Kara ve beraberindeki 5 kişi, güvenlik önlemleri eşliğinde Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA
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