Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Sorusuna Tutuklamalar

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "rüşvet, irtikap ve zimmet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 19 kişi tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manavgat'ta rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüphelinin sevk edildiği adliyede, hakim karşısına çıkan şüphelilerden Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Sıla Ceyhan B., Mehmet Engin T., Gülsüm Ö, meclis üyesi Mehmet Burak Ç., belediye meclis üyeleri Mehmet T., Mehmet Çevik, Seval Öz Ö., Osman C., Özel Kalem Müdürü Bulem Ş., iş insanları Mahmut Kenan S., İlker G., Mehmet Ali F., Mesut K., Kemal T., Şükrü I., Mehmet Okan K., belediye çalışanı Demir D. ve Manavgat Belediye Spor Yöneticisi Hüseyin Cem G. tutuklandı.

16 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 6 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA