Manavgat Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında sanıklar 3. kez hakim karşısında

Manavgat Belediyesine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 6'sı tutuklu 41 sanık, 3. kez hakim karşısına çıktı.

Manavgat Belediyesi'nde aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya tutuklu Niyazi Nefi Kara, eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu sanıklar, tanıklar, sanık yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın ilk gününde tanıklar dinlendi. Tanıklardan A.E., eski futbolcu olduğunu ve Manavgat Belediyespor'un idari işleriyle ilgilendiğini, para alışverişi hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını söyledi. Deplasmana otobüslerle taraftar götürüldüğünü söyleyen A.E, A.A.'ya taşımacılık işleriyle ilgili kulübün kasasından para verildiğini ama ne kadar para verildiğini bilmediğini anlattı.

Tanık A.A. ise otobüsçülük yaptığını, geçen sezon oynanan bir karşılaşmada otobüslerin taşlanarak zarar görmesinin ardından şirketlerden otobüs tedarik edilemediğini belirterek, "Bazı otobüsçü arkadaşlara söyledim ve bu şekilde taraftarlar taşınmaya başlandı. Bunun için 3 sefer halinde 600 bin lira para aldım ve otobüsçülere dağıttım" dedi.

Belediyede şoför olarak çalışan B.U. da davada tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter'in talebiyle Side'de bazı mekanlardan parfüm ve alkol şişeleri aldığını, alkol şişelerini Tüter'in özel aracına parfümleri ise odasına bıraktığını söyledi.

Duruşmanın ikinci celsesinde dosyaya giren ek iddianame kapsamında savunma yapan Niyazi Nefi Kara, belediyenin temizlik işleriyle ilgili yapılan ihalede rüşvet alındığı iddialarını kabul etmediğini söyledi. Sanıklardan Demir D. ile aralarında husumet bulunduğunu savunan Kara, "Kamu israfı oluşmaması için benim gayretim olmuştur. Yine belediyeye bağış ile 26 araç kazandırdım. İhale kamuya açık ve şeffaf olarak belediyemizde gerçekleşmiştir, ödemeler muhasebe tarafında yapılmıştır. Belediyenin borçlu olduğu firmalara borçları oranında ödemeler yapılmıştır. Dosyada yer alan bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum, üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.

Sanık Mesut Kara, ek iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer aldığını ve bu suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. Mahkeme heyeti, tutukluların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi. - ANTALYA