Manavgat\'ta 3 Tekerli Motosiklet Kaza Yaptı

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Manavgat'ta virajı alamayan 3 tekerli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesinde 8521 sokakta meydana gelen kazada, seyir halindeki Osman A.'ın kullandığı 07 BVE 252 plakalı 3 tekerli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Osman A. ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA