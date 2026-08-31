Manavgat'ta 4.35 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manavgat'ta 4.35 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Manavgat\'ta 4.35 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Antalya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı lüks ürünler ele geçirildi, değeri 4.35 milyon lira.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoda arama gerçekleştirildi. Aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta 4.35 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta 4.35 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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