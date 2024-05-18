Manavgat'ta Alkollü Kişi Araçların Önüne Atladı - Son Dakika
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Manavgat'ta Alkollü Kişi Araçların Önüne Atladı

Manavgat\'ta Alkollü Kişi Araçların Önüne Atladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin önüne atlayan alkollü bir kişi yaralandı. Yaralanan şahsın daha önce de benzer şekilde araçların önüne atlayarak para aldığı iddia edildi.

18.05.2024 10:07
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne atlayan kişi yaralandı. Yaralanan şahsın alkollü olduğu, daha önce de kendisini araçların önüne atarak araç sahiplerinden para aldığı iddia edildi.

Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda, Hüseyin Özdemir'in kullandığı 07 BJB 095 plakalı aracın aniden yola çıkan yayaya çarptı. Kazada yaya İ.Y. yaralanırken, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İ.Y.'nin 177 promil alkollü olduğu belirlenirken daha önce de Manavgat'ın farklı yerlerinde kendisini araçların önüne atarak yaralanmış numarası yapıp araç sürücülerinden para aldığı iddia edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Alkollü Kişi Araçların Önüne Atladı - Son Dakika

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