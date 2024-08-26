Manavgat'ta Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Manavgat\'ta Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Manavgat'ta 77 yaşındaki Alzheimer hastası olan Mustafa Ayna, jandarma ekipleri ve vatandaşların geniş çaplı araması sonucu ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam ailesine teslim edildi.

26.08.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarma ekipleri ve vatandaşların geniş çaplı araması sonucu ormanlık alanda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 'Sarılar Mahallesinden Alzheimer hastası babam kayboldu' ihbarı Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine verilen adrese giden jandarma ekipleri 77 yaşındaki Mustafa Ayna'nın Alzheimer hastası olduğunu ve hava kararmasına rağmen eve dönmediğini belirledi.

Sağlık durumu iyi

Vatandaşlarında katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatan Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde yaşlı adamı Dolbazlar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda buldu. Jandarma tarafından ailesine teslim edilen Mustafa Ayna'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, 3-sayfa, antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:47:49. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement