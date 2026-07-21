5 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin 5 metre yüksekliğindeki şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Salur Mahallesi istikametinden Sırtköy Mahallesi istikametine seyir halindeki Musa K.nın kullandığı 07 LK 627 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobilin, Salur Mezarlığını geçtikten sonra Kabaağaç mevkiinde virajı alamayarak 5 metre aşağıya şarampole uçması sonucunda meydana geldi.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsü Musa K. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Saliha K.yi sedye ile ambulansa aldı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA