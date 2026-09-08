Manavgat'ta belediyenin kamyoneti motosiklete çarptı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta belediyenin kamyoneti motosiklete çarptı, 2 sürücü yaralandı

Manavgat\'ta belediyenin kamyoneti motosiklete çarptı, 2 sürücü yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait kamyonetin motosiklete arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolu üzerinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Aynı istikamette gitmekte olan başka bir motosikletin devrilen motosiklete çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, D-400 kara yolu Sanayi Alt Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. yönetimindeki Manavgat Belediyesi'ne ait 07 JK 153 plakalı kamyonet, D-400 kara yolundan Antalya istikametine dönüş yaptığı sırada Kemal D. idaresindeki 07 ADK 107 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklete, arkasından gelen Buğra S. yönetimindeki 07 ADB 443 plakalı motosiklet de çarptı. Çarpışmanın ardından ikinci motosiklet de devrildi.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüleri Buğra S. ve Kemal D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta belediyenin kamyoneti motosiklete çarptı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

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