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Manavgat'ta Çalınan Traktörler Kamera Kayıtlarıyla Bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta Çalınan Traktörler Kamera Kayıtlarıyla Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalınan 2 traktör, polisin 45 kilometrelik mesafede 100'den fazla kamera kaydı incelemesiyle bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, çok sayıda suç unsuru içeren olaylar aydınlatıldı. Ayrıca, kumar suçu kapsamında 5 şahsa idari para cezası uygulandı ve 19 ayrı olayın şüphelileri yakalandı. 2 adet traktör çalınması olayında da polis ekipleri, 45 kilometrelik mesafede 100'den fazla kamera kaydını inceleyerek 4 şüpheliyi yakaladı ve adli makamlara sevk etti. Ayrıca, yapılan çalışmalarda aranan 86 şahıs dahil toplam 197 aranan şahıs yakalandı ve 111'i tutuklandı. Olayda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Manavgat\'ta Çalınan Traktörler Kamera Kayıtlarıyla Bulundu
04.01.2024 - 14:06,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalınan 2 traktör, polisin 45 kilometrelik mesafede 100'den fazla kamera kaydı incelemesiyle bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerin tespitine yönelik Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirdiği son 1 aylık çalışmada, çok sayıda suç unsuru içeren olaylar aydınlatıldı.

Ekipler, kumar suçu kapsamında iki iş yerinde 5 şahsa idari para cezası uygularken, yağma, oto, motosiklet, iş yerinden, kurumdan, açıktan ve otodan hırsızlık olmak üzere 19 ayrı olayın şüphelileri yakalayıp adli makamlara sevk etti. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

2 adet traktör çalınması olayında da 45 kilometrelik mesafede 100'den fazla kamera kaydı inceleyen polis ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı ile birlikte yaptıkları çalışmalarda olayın 4 şüphelisini yakalayıp adli makamlara sevk etti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifade ve adli para cezası ile aranan 86 şahıs dahil toplam 197 aranan şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 111'i tutuklandı. Bu olayda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Çalınan Traktörler Kamera Kayıtlarıyla Bulundu - Son Dakika


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