Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftlikte çıkan yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, Manavgat ilçesi, Çakış Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı. Bazı ağaçlar yangında zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta çiftlikte çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?