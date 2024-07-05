Manavgat'ta çıkan yangın sonrası muhtar isyan etti - Son Dakika
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Manavgat'ta çıkan yangın sonrası muhtar isyan etti

Manavgat\'ta çıkan yangın sonrası muhtar isyan etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangının ardından Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, çöp dökülmesine ve yangınlara isyan etti.

05.07.2024 10:12  Güncelleme: 10:23
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından olay yerine gelen Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, "önce çöp döküyorlar, sonra yakıyorlar" sözleriyle isyan etti.

Olay, Karacalar Mahallesi Adalar mevkiinde bulunan makilik alanda meydana geldi. İddialara göre, bazı oteller ve hafriyatçılar tarafından çöplüğe dönüştürülmüş makilik alanda çıkan yangın, İtfaiye, Orman ve Belediyeye ait iş makinesinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangının 3 ay boyunca toplam 3'ncü kez yangın çıktığını dile getiren Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, göreve geldiği günden beri bu alana çöp dökülmemesi gerektiğini, dökülen çöplerin sürekli yangına neden olduğunu ve çıkan yangınların önüne geçmeye çalıştıkça başaramadığını söyledi. Adalar mevkiini bazı otel ve hafriyatçıların çöplük olarak kullandığına dikkat çeken Kaplan "önce çöp döküyorlar, sonra yakıyorlar" diyerek sitem etti.

Mahalle muhtarı çözüm bekliyor

Göreve geldiği günden itibaren yetkililerden yardım bekleyen Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan "Burası Karacalar, Hacıobası ve Kızılot Mahallelerinin sınırında bulunuyor. Göreve geldiğim günden beri bazı otel ve hafriyatçıların buraya çöp dökmelerini engelleyebilmek için elimden geleni yaptım. Yolun karşısındaki tatil sitesinden araçların plakalarını alıp zabıtaya ilettim. Ne yazık ki bir çözüm bulamadım. Gördüğünüz gibi yolun girişinden itibaren her yer çöplük gibi. Bir taraftan onlar döküyor, ya kendileri ya da hurdacılar yakıyor. Yetkililerden buraya çöp dökülmesini engellemelerini istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta çıkan yangın sonrası muhtar isyan etti - Son Dakika

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