Manavgat'ta çıkan yangının faillerinden biri tutuklandı - Son Dakika
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Manavgat'ta çıkan yangının faillerinden biri tutuklandı

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde çıkan yangının neden olduğu mal kaybına yol açan 2 hurdacıdan biri tutuklandı. Yangının çıkmasına neden olan şahıslar, demirlerini çıkarmak için yaktıkları koltuğun şiddetli rüzgar nedeniyle yangına dönüştüğünü söyledi. Jandarma, şüphelileri fotoğraflardan yola çıkarak kısa sürede yakaladı. Tutuklanan şahıs, orman yangınına sebebiyet vermek suçundan Ilıca Cezaevine teslim edildi.

09.06.2024 17:15
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Manavgat ilçesinin Kızılağaç Mahallesi'nde büyük ölçüde mal kaybına yol açan yangının çıkmasına neden olan 2 hurdacıdan biri tutuklandı.

Cuma günü Kızılağaç Mahallesi'nde makilik alanda başlayıp, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan, yerleşim yerlerini tehdit eden, depo, kiler, kümes, ağıl gibi mekanların yanında bazı evlerin de zarar görmesine neden olan yangının failleri olaydan kısa bir süre sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Söndüremeyince kaçmışlar

Biri 16 yaşında suça sürüklenen çocuk olan yabancı uyruklu şahısların jandarmadaki ifadelerinde, yangın çıkarmak gibi bir kasıtları olmadığını, demirlerini çıkarmak için koltuğu yaktıkları sırada aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının ormanlık alana sıçradığını, söndüremeyince olay yerinden kaçtıklarını belirttikleri öğrenildi. Yangın öncesi durumu fark eden bir vatandaşın çektiği fotoğraflardan yola çıkan jandarma, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

1 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesinde nöbetçi savcı karşısına çıkan şahıslar, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/3. maddesinde yer alan 'dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek'ten tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheliden Zekeriya Eşsammad tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. 16 yaşındaki M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta çıkan yangının faillerinden biri tutuklandı - Son Dakika

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