Direğe çarptı, hurdaya dönen araçtan yaralanmadan çıktı
12.01.2026 09:57  Güncelleme: 10:01
Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yol kenarındaki direğe çarparak maddi hasar oluşturdu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3547 Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ASU 221 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne araç içerisinde sıkışanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi. Verilen adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde kazada kimsenin burnunun bile kanamadığını belirledi.

Kaza nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Son Dakika

