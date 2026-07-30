Manavgat\'ta Gençlerin Tehlikeli Köprü Atlayışı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde sıcaktan bunalan 2 gencin 20 metre yükseklikteki Manavgat Tarihi Köprüsünden tehlikeli atlayışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son günlerde etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, insanlar serinlemek için ırmak kenarlarına ve deniz kenarlarına akın ediyor. Bazı gençler ise vatandaşların şaşkın bakışları altında çıktıkları köprü üzerinde ölüme meydan okuyan atlayışlar yapıyor. Atlamak tehlikeli ve yasaktır yazısına aldırış etmeyerek sarı köprü olarak adlandırılan Manavgat Tarihi Köprüsünün 20 metre yükseklikteki tavanına çıkarak adeta Manavgat Irmağına ölümüne atlıyor. Çocukların tehlikeli atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.