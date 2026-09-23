Manavgat\'ta her iki sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı, 2\'si Polonyalı 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen tur midibüsü ile özel bir sağlık kuruluşuna ait aracın çarpıştığı kazada 2'si Polonya uyruklu turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada sağlık kuruluşuna ait araç devrilerek sürüklenirken, her iki sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolu Tekandız ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir E.T. idaresindeki özel bir sağlık kuruluşuna ait 07 CFU 823 plakalı araç, kavşakta Polonyalı turistleri taşıyan İsmail T. idaresindeki 07 CKK 066 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sağlık kuruluşuna ait araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. Tur midibüsü ise karşı şeride geçerek, yol kenarında durabildi. Kazada 07 CFU 823 plakalı aracın sürücüsü Emir E.T. ile araçtaki yolcular Polonya uyruklu Monika S. ve Kinga R.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay el konuldu

Her iki aracın da kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza sırasında karşı şeritte Doğançam istikametine dönmek için çok sayıda aracın beklediği, kazaya karışan araçların aydınlatma direğine çarparak yön değiştirmesiyle daha büyük bir facianın önüne geçildiği görüldü. Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen her iki araç sürücüsüne de "kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet vermek"ten 5'er bin TL para cezası uyguladı. Her iki sürücünün sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.