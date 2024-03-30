Manavgat'ta Kaldırıma Çıkan Araç Kazası Sonrası Sürücü Hafıza Kaybı Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Kaldırıma Çıkan Araç Kazası Sonrası Sürücü Hafıza Kaybı Yaşadı

Manavgat\'ta Kaldırıma Çıkan Araç Kazası Sonrası Sürücü Hafıza Kaybı Yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, kaldırıma çıkan hafif ticari araç park halindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçtan çıkan sürücü, kaza anı dahil hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sürücü, kim kaza yaptı, nerede olduğunu ve eşinin kim olduğunu hatırlamadığını ifade etti. Sinirsel rahatsızlığı olduğunu belirten sürücü, ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

30.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çıkan hafif ticari aracın park halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kazanın ardından araçtan çıkan sürücü, kaza anı dahil hiçbir şey hatırlamazken, kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim? gibi sorular sordu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Engin Ö.nün kullandığı 61 BU 101 plakalı hafif ticari araç, Çetin Emeç kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıtı ardından evin önündeki motosiklete çarptı.

Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkarılan araç sürücüsünün soruları ve şaşkınlığı kısa süreliğine de olsa hafıza kaybı yaşadığını gözler önüne serdi.

Araçtan indiğinde ilk sözleri 'burası neresi' olan Engin Ö. "Ben nerede yaşıyorum unuttum. Ben niye böyleyim. Burası Manavgat mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm" diye konuştu.

Ablasını hatırlayan Engin Ö., ablasını telefonla ararken, nerede olduğunu tarif edemeyince yol tarifini trafik polisleri yaptı.

Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen araç sürücüsü, trafik görevlileri tarafından dinlenmesi için banka oturtulurken, ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kaldırıma Çıkan Araç Kazası Sonrası Sürücü Hafıza Kaybı Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
    14:01 Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 38 gram sentetik uyuşturucu, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

  • Adana'da polisler tarafından yaralanan genç hayatını kaybetti
    13:51 Adana'da polisler tarafından yaralanan genç hayatını kaybetti

    Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde tüfekle kendini yaralayan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Gaziantep'te Mahalli İdareler Seçimleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı
    13:50 Gaziantep'te Mahalli İdareler Seçimleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı

    Gaziantep'te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

  • Burdur'da intihar girişiminde bulunan genç, eşini darp ettiği için gözaltına alındı
    13:46 Burdur'da intihar girişiminde bulunan genç, eşini darp ettiği için gözaltına alındı

    Burdur'un Gölhisar ilçesinde, eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla çatıya çıkan genç, polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan genç, akşam eşini darp ettiği için gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 82 Filistinli hayatını kaybetti
    13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 82 Filistinli hayatını kaybetti

    İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 705'e yükseldi. İsrail ordusunun 176 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

  • Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
    13:43 Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

    Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Adana'da fren yerine gaza basan sürücü giyim mağazasına daldı
    13:43 Adana'da fren yerine gaza basan sürücü giyim mağazasına daldı

    Adana'nın Kozan ilçesinde bir sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basarak bir giyim mağazasına daldı. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Mağazanın camları zarar gördü ancak çevredeki vatandaşlar aracı iterek mağazadan çıkardı. Polis ekipleri olayı incelemeye başladı.

  • Konya'da Bisikletli Yaşlı Adam Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
    13:43 Konya'da Bisikletli Yaşlı Adam Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

    Konya'nın Ereğli ilçesinde, tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bisikletli yaşlı adamın mezarlıkta ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, evine dönerken kaza geçirdiği ortaya çıktı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı Scania marka tır, Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın tekerlekleri altında kalan bisiklet sürücüsü Sinan Camcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Camcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emekli ambulans şoförü olan Sinan Camcı'nın sabah erken saatlerde Selvili Mahallesine giderek mezarlıktaki ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, dönüş yolunda evinin yakınlarında kaza geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

  • Dolandırıcılara karşı yapılan operasyonda 24 şüpheli yakalandı
    13:34 Dolandırıcılara karşı yapılan operasyonda 24 şüpheli yakalandı

    Denizli merkezli 16 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonlar sonucunda sahte evrak ve elektronik malzemeler ele geçirildi.


12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Bölgedeki evler tahliye edildi Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
10:04 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
11:13 Diyarbakır’da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak
10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:35 Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim
10:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı’na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'na katıldı
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
09:46 Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçedeki mitingi öncesi ’Kent Lokantası’ dev afişle kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent Lokantası' dev afişle kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 14:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kaldırıma Çıkan Araç Kazası Sonrası Sürücü Hafıza Kaybı Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement