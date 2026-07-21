Manavgat'ta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kaza: 1 Yaralı

Manavgat\'ta Kaza: 1 Yaralı
21.07.2026 10:38
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Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, basın mensubu ile yolcu arasında gerginlik yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde görüntü alan basın mensubu ile kazaya sebep olan otomobilde bulunan bir kadın yolcu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gazetecinin cep telefonu ile görüntüsünü çeken kadın görüntüyü polise vermekle tehdit etti.

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Hisar Caddesi ile 9528 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9528 Sokak'ta Herdford Caddesi istikametinden Hisar Mezarlığı yönüne seyir halinde bulunan ve yol üstünlüğü olan Nurullah E. idaresindeki 07 BBA 146 plakalı motosiklete, kavşağa geldiği sırada kontrolsüz şekilde yola çıkan Deniz K. yönetimindeki 07 AFV 942 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Nurullah E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerinde görevini yapan basın mensubunun görüntü aldığını gören ve kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen genç kadın, çekim yapılmasını istemediğini ifade etti. Cep telefonuyla basın mensubunu da görüntüleyen kadın, "Bu görüntüyü polise vereyim, sen onlar gerekeni yapar" diyerek tepki gösterdi.

Kaza ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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