Manavgat'ta keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde bulunan bir keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlamaya gitmiş olması büyük şans olarak değerlendirilirken, ağıldaki tavuklar da kaçarak kurtuldu. Sinir krizi geçiren ağıl sahibi kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

03.06.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde bulunan bir keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlamaya gitmiş olması büyük şans olarak değerlendirilirken, ağıldaki tavuklar da kaçarak kurtuldu. Sinir krizi geçiren ağıl sahibi kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Manavgat'ın Aksaz Mahallesi Yenimahalle Sokak'ta bulunan bir ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Merdan'a (70) ait keçi ağılında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yakınındaki evlerde insanların da olduğu ağıldaki yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de hızlı müdahalesi sonucunda yangın çevredeki anız ve evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlatmaya gitmesi büyük şans olarak değerlendirilirken, ağılda bulunan tavukların da yangının başlamasıyla birlikte dışarı kaçtığı bildirildi.

Ağıl sahibi sinir krizi geçirdi

Yangın sırasında ağıl sahibi olduğu bildirilen 70 yaşındaki Hatice Merdan sinir krizi geçirdi. Ağılının daha önce de 2 defa yandığını belirten Hatice Merdan, bunu kendilerini burada istemeyen birilerinin yaptığını iddia etti. Merdan, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İnceleme, Manavgat, Hayvanlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
08:42 Fikirtepe’de lise bahçesinde rezalet Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar
08:10 İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 10:54:55. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement