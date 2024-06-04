Manavgat'ta Kekik Toplarken Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kekik Toplarken Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Manavgat ilçesinde kekik toplamak için ormanlık alana giden bir kadın, ayağını burkup düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri, ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yaralı kadın, itfaiye aracıyla sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

04.06.2024 10:15
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Manavgat'ta ormanlık alanda kekik toplarken ayağını burkup düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat ilçesinin Uzunlar Mahallesi Ada Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kekik toplamak için sabah erken saatte ormanlık alana Ayşe Ç., kekik topladığı esnada ayağının burkulması sonucu bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans aracının Ayşe Ç.'nin bulunduğu bölgeye gidememesi nedeniyle durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı Ayşe Ç.'yi bulunduğu yerden alarak itfaiye aracıyla sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Ç., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kekik Toplarken Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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